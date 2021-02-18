В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 310

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 18 февраля, Минздрав Татарстана подтвердил еще три смерти от коронавируса в республики. Очередными жертвами инфекции стали 84-х и 62-х летние женщины, а также 81-летний мужчина. На данный момент в Татарстане число смертей от COVID-19 достигло 310.

Напомним, что за минувшие сутки в республике было выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. В 25 из них инфицированных увезли в больницу, а в оставшихся 34 люди отправлены лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 17 427 человек. Из которых 13 992 смогли победить болезнь, в том числе и 118 пациентов за прошедшие сутки.