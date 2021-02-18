Татарстан занимает первое место в ПФО по числу случаев дистанционного мошенничества

В Татарстане с целью более эффективной борьбы с киберпреступлениями в январе был создан специальный отдел по расследованию преступлений в сфере ИТ-технологий. Фото: Анастасия Осипова

18 февраля на очередном заседании Госсовета Татарстана с информацией о деятельности правоохранительных органов выступил глава МВД республики Артем Хохорин.

Так, в частности, он отметил, что сейчас одной из самых актуальных тем для полиции остается дистанционные кражи и мошенничества – преступления, совершенные с использованием мобильной связи и интернета.

- Мы в числе субъектов страны, где этот вопрос стоит особенно остро. По общему количеству зарегистрированных дистанционных хищений почти на 100 тысяч населения Татарстан занимает первое место в ПФО и третье по стране после Москвы и Тюменской области, – заявил Артем Хохорин.

При этом, по словам главы МВД Татарстана, если ранее на уловки аферистов в республике попадались в основном пенсионеры, то сейчас их жертвами становятся и молодые люди в возрасте от 18 лет.

Отметим, что в Татарстане с целью более эффективной борьбы с киберпреступлениями в январе был создан специальный отдел по расследованию преступлений в сфере ИТ-технологий и налажено взаимодействие с рядом операторов связи и банками.