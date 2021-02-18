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Коронавирус Covid-19

В Марий Эл подтвердили еще один летальный случай коронавируса

С начала пандемии жертвами инфекции там стали 163 человека
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В инфекционных стационарах сейчас находятся 187 зараженных COVID-19 пациентов.

В инфекционных стационарах сейчас находятся 187 зараженных COVID-19 пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердился еще один летальный случай коронавируса. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 163. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В республике выявили 11 424 случая коронавируса, в том числе 39 - накануне. На данный момент большинство из больных - 10 115 человек, выздоровело. В Минздраве Марий Эл замечают, что в инфекционных стационарах сейчас находятся 187 зараженных COVID-19 пациентов и 412 пациентов с пневмонией.