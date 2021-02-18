Число летальных случаев COVID-19 в Ульяновской области достигло 737

Под меднаблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него сейчас находится 12 091 пациент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 124 новых случая коронавируса, выписали 127 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть восьми зараженных. Такие цифры в четверг, 18 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирус подхватили уже 46 525 человек, большая часть из которых - 43 145, выздоровела, а 737 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находится 12 091 пациент.