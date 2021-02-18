В Ульяновской области во время пожара погибла второклассница, возбуждено уголовное дело

Пожар произошел, предварительно, из-за детской шалости. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено в Ульяновской области после того, как там 16 февраля загорелся дом на две семьи по улице Железнодорожная на станции Молвино Теренгульского района.

Одна часть здания пустовала, огонь вспыхнул именно в другой его части, где проживала мать с тремя детьми. 35-летняя женщина успела вынести двух своих сыновей - 13-летнего и двухлетнего мальчиков. Но спасти восьмилетнюю дочь она не успела - получила сильные ожоги. Тело второклассницы нашли и извлекли уже пожарные.

- Женщина и ее 13-летний сын находятся в больнице, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области. - Расследование продолжается. Известно, что 21 января сотрудники МЧС проводили профилактическую беседу с жителями о необходимости соблюдать технику безопасности при обращении с огнем.

По данным же областного МЧС, этот пожар произошел, предварительно, из-за детской шалости.