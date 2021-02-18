«Ростелеком» наградил победителей конкурса «Спасибо интернету» из Татарстана

Первое место в номинации «Я – интернет-звезда» заняла Валентина Солдатова из Чистополя.

Первое место в номинации «Я – интернет-звезда» заняла Валентина Солдатова из Чистополя. Выйдя на пенсию, Валентина Георгиевна научилась играть на гитаре, начала писать стихи и песни, организовала собственную домашнюю типографию, где издает книги – свои и других авторов Татарстана.

Валентина Солдатова:

«В конкурсе «Ростелекома» я участвовала и раньше, а вот выиграла впервые. Вообще я постоянный участник различных смотров и состязаний – танцевальных, поэтических, авторской песни. Чтобы рассказать другим, как с пользой провести свободное время, освоила фото- и видеосъемку и начала активно пользоваться интернетом. Было нелегко, но в работе с новыми программами самое сложное – начать. Надо забыть про возраст и учиться!»

Наиля Крайнова из Аксубаева заняла второе место в номинации «Моя общественная интернет-инициатива». В прошлом году Наиля Саитовна объединила в дистанционный клуб «Союз добра» 16 семей, в которых воспитываются 45 приемных детей, онлайн организовала мастер-классы и провела конкурс «Люблю березку русскую».

Наиля Крайнова из Аксубаева заняла второе место в номинации «Моя общественная интернет-инициатива».

Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Люди старшего поколения из Татарстана шесть лет подряд принимают самое активное участие в конкурсе «Спасибо интернету». В 2020 году пенсионеры республики прислали 805 работ – это почти пятая часть заявок, поданных в целом по стране».

В прошлом году на конкурс «Спасибо интернету» поступило более 4,6 тысячи работ из 78 регионов страны. Среди участников преобладали женщины – 84%, средний возраст всех номинантов – 63,5 года. Курсы компьютерной грамотности окончили 60% конкурсантов, 40% обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета», созданной «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом России.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.