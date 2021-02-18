В Татарстане гаишники спасли замерзающих детей-спортсменов из Оренбурга

Сотрудники Госавтоинспекции помогли детям добраться до Казани Фото: МВД по РТ

Сотрудники ГИБДД Татарстана - Фанис Мифтахов и Салават Халиуллин во время своего дежурства обратили внимание на стоящий у дороги автобус с госномерами Оренбургской области. Водитель пояснил, что вез детскую спортивную команду из Оренбурга в Казань для участия в соревнованиях, но автобус сломался. Самостоятельно устранить поломку он не мог, и в салоне уже начали замерзать дети.

Тогда гаишники приняли решение остановить другой автобус и пересадить в него 20 юных спортсменов. Дети в итоге доехали до Казани. Пока команда была в пути на место ЧП подъехала спецпомощь. Вместе с сотрудниками ГИБДД сломанный автобус был доставлен на ближайшую парковку.