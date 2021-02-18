В Марий Эл водитель-лихач выехал на встречку, пострадали два водителя и пассажир

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля днем в Звениговском районе на 68 километре автодороги «Йошкар-Ола- Зеленодольск». По предварительным данным, 66-летний водитель иномарки Renault Duster во время обгона впереди идущего автомобиля не убедился в том, что встречка свободна от транспорта. Кроме того, он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, и его иномарка на встречке столкнулась с легковушкой Ford Focus, которой управлял 50-летний мужчина.

- В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 61-летняя пассажирка Renault Duster, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.