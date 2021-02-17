В Татарстане из-за аномальных морозов объявили штормовое предупреждение

Аномально-холодная погода сохранится в республике до 25 февраля. Фото: Влад КОМЯКОВ

Гидрометцентр Татарстана из-за аномальных морозов объявил в республике штормовое предупреждение.

В регионе установилась погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-15 градусов ниже нормы. Ночью в отдельных районах Татарстана столбики термометров могут показывать до -37.

Так, согласно прогнозам, в этот четверг, 18 февраля, ночью и утром ожидается от -24 до -29 градусов, а при прояснениях от -31 до -36. Днем же температура воздуха будет в пределах от -16 до -21 градуса, на дорогах гололедица. В последующие дни Татарстан ожидает похожая погода

- Аномально-холодная погода сохранится в республике до 25 февраля, - предупредили в Гидрометцентре Татарстана.