Житель Татарстана спустил на женщину-полицейского собаку породы алабай

Пострадавшую пришлось госпитализировать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

15 февраля в Мензелинске местная жительница вызвала полицию из-за семейного конфликта у нее дома. Она заявила, что ее муж пьян и агрессивен, а рядом трое их малолетних детей.

По указанному адресу прибыли двое полицейских, в том числе и сотрудница отдела по делам несовершеннолетних (ПДН). Они установили, что подобные скандалы в этой семье происходят систематически.

Пояснять по этому поводу что-либо 32-летний мужчина отказался и продолжал вести себя агрессивно. Полицейским пришлось вызвать подкрепление. Отец семейства, в свою очередь, как утверждают в МВД Татарстана, угрожал спустить на правоохранителей свою собаку породы алабай.

- Когда полицейские вышли из помещения, мужчина натравил на них собаку. Пес несколько раз укусил инспектора ПДН, которая была госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в МВД Татарстана.

Собаку от женщины-полицейского оттащила супруга мужчины, она заперла ее в вольере. Злоумышленник в итоге был задержан.

- В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Мензелинска возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в следственном комитете Татарстана.