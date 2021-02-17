В январе 2021 года товары и услуги в Татарстане подорожали на 0,6%

По данному показателю республика стала восьмой среди регионов Поволжья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что индекс потребительских цен в Татарстане по итогам января 2021 года составил 100,6%. Это значит, что товары и услуги в республике подорожали на 0,6% по сравнению с декабрем 2020 года. В частности цены на продовольственные продукты выросли на 1%, на непродовольственные товары - 0,4%, на услуги - 0,3%.

В правительстве Татарстана замечают, что по данному показателю республика стала восьмой среди регионов Поволжья. Выше чем здесь, цены взлетели в Чувашии, Пензенской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в Мордовии.

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