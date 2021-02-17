Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 17 367 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту среду, 17 февраля, в Татарстане зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса, сообщает региональный Минздрав.

Очередными жертвами COVID-19 стали 89-ти, 79-ти и 91-летние женщины, а также 81-летний мужчина. Таким образом, в Татарстане число летальных исходов инфекции возросло до 307 случаев.

Напомним, что за минувшие сутки в республике диагноз: новая коронавирсуная инфекция, был поставлен еще 65 людям. Из них госпитализация понадобилась 21 пациенту, остальные – 44 зараженных, лечатся на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 17 367 человек. Из них победить болезнь смогли 13 874 человека, в том числе и 92 за прошедшие сутки.