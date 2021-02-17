Организаторов митингов в Татарстане могут обязать указывать банковские счета

Власти считают, что при согласовании митингов нужно сообщать также о форматах и методах организации санитарного обслуживания. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Кабинет министров Татарстана решил внести изменения в закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в республике». Согласно законопроекту властей, организаторам подобных акций с более чем полусотней участников нужно обязать указывать реквизиты банковских счетов, с которых финансируются мероприятия.

Также при согласовании митингов нужно будет сообщать о форматах и методах организации санитарного обслуживания, сообщает "Коммерсантъ"

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