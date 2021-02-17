В Йошкар-Оле на полгода ограничат движение транспорта по улице Петрова

Ограничения не коснутся перекрестков с бульваром 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за строительства дороги по улице Петрова в Йошкар-Оле, там временно будет ограничено движение транспорта. Так, с 22 февраля по 30 августа перекрыт будет участок от улицы Воинов-Интернационалистов до бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Немногим дольше - с 22 февраля по 30 сентября, будет перекрыт участок от бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной войне до выезда на кольцо Сернурского тракта. Ни в первом, ни во втором случаях, ограничения не коснутся перекрестков с бульваром 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас властями разрабатывается схема объезда улицы Петрова, которая после будет доведена до сведения автомобилистов.