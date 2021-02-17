Слуцкий о работе в "Спартаке": Скорее всего, такой симбиоз невозможен

Фото: ФК "Рубин".

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, смог ли он возглавить московский "Спартак", если бы поступило такое предложение. По его словам, ничего невозможного нет. Впрочем, учитывая, что он долгое время тренировал ЦСКА, союз со "Спартаком" вряд ли возможен

- Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг — это Саша Самедов, - цитирует Слуцкого sport24.ru.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 годы. Затем он трудился в сборной России, английском "Халле" и голландском "Витессе". С декабря 2019 года - главный тренер "Рубина".