Сергей Морозов решил лично разобраться в смерти детского хирурга Михаила Четина

Фото: пресс-служба Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил Минздраву региона доложить ему о результатах проверки по факту смерти детского хирурга Михаила Четина. Напомним, врач скончался на 61-м году жизни 8 февраля. Обширный инфаркт сразил его на рабочем месте в центральной городской клинической больнице Ульяновска.

В среду, 17 февраля, на совещании с главными внештатными специалистами области Морозов заявил, что общался с родными и коллегами Четина, некоторые из которых заявили, что причиной смерти хирурга могла стать халатность врачей. Если эта информация подтвердится, губернатор обещал сделать крайне жесткие выводы.

Заметим, что дочь Михаила Четина написала на своей странице в соцсети, что медики отказывались оказывать экстренную помощь ее отцу, заверив, что у него ковидная пневмония.