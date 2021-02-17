"Заработать это повреждение легко, а лечить его мучительно долго": Слуцкий рассказал о сроках восстановления травмированных игроков

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" продолжает готовиться к возобновлению чемпионата России. Уже 28 февраля подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть в Москве против "Спартака". В матче точно не примут участие три футболиста казанской команды, участие еще двух остается под вопросом. О ситуации с травмированными рассказал наставник команды Леонид Слуцкий.

- Из-за травмы мы потеряли Сайто, достаточно серьезные травмы, причем в одной игре, получили Меркулов и Грицаенко, и по-прежнему Бакаев и Ин Бом не приступили к работе в общей группе. У Бакаева повреждение идет еще с прошлого года, а Ин Бом получил повреждение в отпуске, работая индивидуально. У Грицаенко повреждение боковой связки, поэтому он пропустит какой-то промежуток времени, как и Меркулов. Ин Бома смотрим каждый день и надеемся, что если не к контрольным матчам, то к игре со "Спартаком" он должен быть готов. У него тендинит ахиллова сухожилия, это очень неприятная длинная травма. Он просто бегал в отпуске по асфальту, по жесткой поверхности, поэтому сухожилие воспалилось. Заработать это повреждение очень легко, а лечить его мучительно долго. Вот это немного расстраивает, но если нам удастся к старту чемпионата хотя бы Ин Бома и Бакаева ввести в группу, считаю, что у нас все равно остается очень боеспособная обойма, - рассказал Слуцкий.