Вопрос с лишним легионером решился сам собой: Футболист "Рубина" выбыл из-за травмы до конца сезона

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник Мицуки Сайто, перешедший в "Рубин" только в январе, не сыграет за казанский клуб в нынешнем сезоне. На одной из тренировок он получил травму, которая оказалась серьезной.

- Сайто успешно прооперирован в Финляндии. Восстановление игрока займет около четырех месяцев. Мицуки получил травму во время тренировки на сборе в Турции, после чего сразу покинул поле. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, - прокомментировали в пресс-службе казанского клуба.

Таким образом, решился один из главных вопросов перед возобновлением сезона - как "Рубину" уложиться в лимит на легионеров. Сайто был девятым иностранцев на контракте у казанцев, но так как игрок не сможет помочь команде до лета, то в команде по-прежнему остается 8 игроков из других стран.