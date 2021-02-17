"Рубин" продлил контракт с ведущим защитником

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" продлил контракт с защитником Карлом Старфельтом. Шведский защитник останется в клубе до лета 2024 года. Напомним, что Старфельт перебрался в "Рубин" летом 2019 года. У Романа Шаронова он почти не выступал, но пришедший ему на смену Леонид Слуцкий разглядел талант шведа и Старфельт стал основным игроком команды. В нынешнем сезоне в 20 матчах за "Рубин" он забил 2 гола, а в октябре дебютировал за сборную Швеции.

- Это нормально, когда требуется какое-то время на адаптацию, плюс были травмы. И, конечно, тренер сыграл важную роль. Я в "Рубине" полтора года, и последний год получился очень хорошим. Думаю, вместе с командой мы достигли более высокого уровня. У нас еще много работы впереди, думаю, у нас есть потенциал, эта команда может показать хороший результат, - рассказал Старфельт.

- Карл еще молод, особенно если мы говорим про позицию центрального защитника. Поэтому мы посчитали необходимым продолжить сотрудничество на более длинный срок. При этом прекрасно понимаем, что у Карла, как и у любого футболиста нашей команды есть возможности для роста и развития себя как игрока в каких-то ведущих зарубежных чемпионатах, - прокомментировал продление контракта наставник команды Леонид Слуцкий.