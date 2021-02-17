В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

На данный момент 43 018 больных COVID-19 в регионе выздоровели, а 729 - скончались Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 125 новых случаев коронавируса, выписали 130 человек, которые выздоровели, и подтвердили смерти восьми зараженных. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 669,6 тысячи тестов на коронавирус, обследовав при этом 637,7 тысячи человек. Это помогло выявить 46 401 больного, 43 018 из которых уже выздоровели, а 729 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 12 247 пациентов.