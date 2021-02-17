В Казани в мороз без электричества оказались более тысячи человек

Температура воздуха на улице опускалась до отметки -20 градусов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В прошедший вторник в 21.22 в экстренные службы поступила информация об резком отключении электричества на трансформаторной подстанции на улице Мусина около дома №70.

В итоге без света в мороз (температура воздуха на улице опускалась до отметки -20 градусов) остались 1 250 человек. Это жители следующих домов:

- ул. Маршала Чуйкова, д. 22, 25 27, 29, 33, 35а, 36;

- ул. Мусина, д. 55, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 78;

- ул. Ф.Амирхана, д.79, 83,85, 85а, 87;

- Была направлена оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Причина отключения электроэнергии уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана. - В 23.50 все энергопотребители подключены по постоянной схеме.