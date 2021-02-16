Задержанных в Татарстане финансистов ИГ* отправили в Крым, где арестовали на два месяца

Один из них будет находится в камере СИЗО, а другая под домашним арестом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержанных в Татарстане – мужа и жену, которых заподозрили в финансировании ИГ*, как оказалось, сотрудники ФСБ взяли в коттеджном поселке под Казанью. Супругов вместе с их малолетним ребенком уже этапировали в Крым откуда они, как полагают силовики, свою преступную деятельность. Там суд отправил мужа под стражу на два месяца - до 10 апреля 2021 – пока идет следствие, а жену с ребенком на тот же срок только под домашний арест. Сообщает «КП-Крым».

Отметим, по информации собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, задержанным вменяется то, что с 2015 по 2018 года на территории Крыма они занимались якобы сбором денег на благотворительные цели – в частности, на строительство мифической мечети в Африки. «Работали» через интернет. А два года назад супруги переехали в Татарстан и продолжили под благими намерениями собирать для террористов деньги. За что в итоге и были задержаны сотрудниками ФСБ. Силовики нагрянули к ним вечером, застав врасплох.

*запрещенная в России международная террористическая организация