В Набережных Челнах группу подростков будут судить за кражи и вымогательство

Свою вину подростки полностью признали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование у головного дела членов неформальной группы молодежи «Белята». В скором времени перед судом предстанут шесть человек в возрасте от 15 до 18 лет. В зависимости от роли каждого их обвиняют в вымогательстве, грабеже и краже.

По версии следствия, с сентября 2019 года по февраль 2020 года в Набережных Челнах фигуранты этого дела вымогали у троих местных подростков деньги, мобильный телефон и портативную колонку на общую сумму 12 тысяч рублей. Ранее у одного из потерпевших обвиняемые забрали мобильный телефон за 3,6 тысячи рублей.

Кроме того, молодым людям вменяется и кражи из магазинов. Как следует из материалов уголовного дела, они тащили оттуда сигареты, спиртное и шоколад. Ущерб от их действий здесь превысил 72 тысячи рублей.

- Свою вину подростки полностью признали. Один из них заключен под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, присматривать за поведением остальных официально обязали их родителей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.