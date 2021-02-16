В Татарстане подростки смогли отбиться от вооруженного ножом ухажера матери

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В отношении 32-летнего жителя поселка Васильево Зеленодольского района возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Мужчина уже задержан, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Как полагает следствие, вечером 15 февраля в квартире указанного поселка мужчина по пьяни учинил ссору с 17-летним сыном своей сожительницы. Страсти кипели нешуточные. Утверждается, что в ходе конфликта подозреваемый схватил нож и ударил им паренька в грудь. На помощь раненному подростку подоспел его младший брат. Вместе они смогли отбиться от ухажера матери.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.