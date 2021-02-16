В Набережных Челнах Рустам Минниханов решил выделить деньги на проект ремонта городского Дома дружбы народов «Родник»

Фото: president.tatarstan.ru

В этот вторник, 16 февраля, на итоговом заседании Горсовета Небрежных Челнов с участием президента Татарстана Рустама Минниханова местный депутат попросил у него помощи во включении Дома дружбы народов «Родник» в список объектов, подлежащих капремонту.

По словам народного избранника, данное здание было построено 30 лет назад и все это время является площадкой для культурного развития 22 национальностей и двух десятков творческих коллективов.

Так как 2021-й объявлен в Татарстане Годом родных языков и сохранения народного единства, Рустам Минниханов назвал такую инициативу своевременной и уже поручил выделить деньги на проект работ по реконструкции здания Дома дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах.

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