В Татарстане коронавирусом заразились еще 65 человек

На сегодняшний день 13 782 больных COVID-19 выздоровели, 303 - скончались. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусную инфекцию диагностировали еще 65 людям. Большинство из них - жители Казани (32 человека). Все случаи контактные, сообщает Минздрав республики.

Среди зараженных один несовершеннолетний, четверым - от 18 до 30 лет, 15-ти - от 30 до 50 лет, девятерым - от 50 до 60 лет, 16-ти - от 60 до 70 лет, 13-ти - от 70 до 80 лет, семерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 29 из них.

С начала пандемии в республике выявили 17 302 случая COVID-19. На данный момент 13 782 инфицированных выздоровели, а 303 - скончались.