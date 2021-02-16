Появилось видео задержание ФСБ финансистов ИГ* в Татарстане

Задержания произошли вечером. Фото: скриншот с видео

Появилось видео того, как сотрудники ФСБ проводят спецоперацию по задержанию в Татарстане и Крыму группу финансистов ИГ*. На кадрах видно, что визит силовиков застал подозреваемых врасплох.

Задержания произошли как в офисах, так и в жилых домах. Пока оформляли протоколы и проводили обыски, подозреваемые находились рядом с женами и детьми.

Напомним, по версии следствия, задержанные в период с 2015 по 2019 года через интернет под видом благотворительности, собирали с граждан деньги и отправляли их террористам ИГ*.

Во время обысков у подозреваемых в финансировании боевиков были найдены и изъяты компьютеры, а также средства связи, носители информации и различная документация. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «Содействие в террористической деятельности».

* запрещенная в России международная террористическая организация