Появилось видео задержание ФСБ финансистов ИГ* в Татарстане

Задержания произошли вечером.
Фото: скриншот с видео
Появилось видео того, как сотрудники ФСБ проводят спецоперацию по задержанию в Татарстане и Крыму группу финансистов ИГ*. На кадрах видно, что визит силовиков застал подозреваемых врасплох.
Задержания произошли как в офисах, так и в жилых домах. Пока оформляли протоколы и проводили обыски, подозреваемые находились рядом с женами и детьми.
Напомним, по версии следствия, задержанные в период с 2015 по 2019 года через интернет под видом благотворительности, собирали с граждан деньги и отправляли их террористам ИГ*.
Во время обысков у подозреваемых в финансировании боевиков были найдены и изъяты компьютеры, а также средства связи, носители информации и различная документация. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «Содействие в террористической деятельности».
* запрещенная в России международная террористическая организация