В Набережных Челнах Рустам Минниханов посетил открывшуюся после ремонта музыкальную школу имени Сайдашева

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Во вторник, 16 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Набережных Челнах, где посетил музыкальную школу имени Салиха Сайдашева, которая была полностью отремонтирована в прошлом году. Вместе с главой республики учреждение посетили глава Минкульта республики Ирада Аюпова и мэр города Наиль Магдеев.

Заметим, что музыкальная школа была открыта в 1981 году, а в 1990 году ей было присвоено имя основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева. Там ведется обучение по 17 специальностям. За 39 лет работы свидетельство об окончании данного образовательного учреждения получили более двух тысяч выпускников.