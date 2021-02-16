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Коронавирус Covid-19

В Марий Эл подтверждена еще одна смерть от коронавируса

Его смерть стала 162-й в статистике
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В инфекционных стационарах региона сейчас находятся 207 зараженных COVID-19 пациентов.

В инфекционных стационарах региона сейчас находятся 207 зараженных COVID-19 пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Марий Эл подтвердились 162 летальных случая коронавируса. О последней жертве инфекции стало известно во вторник, 16 февраля, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Всего коронавирус в Марий Эл был обнаружен у 11 345 человек, у 41 из них накануне. Большинство больных - 10 031 человек, уже выздоровело. В пресс-службе регионального Минздрава замечают, что сейчас в местных инфекционных стационарах находятся 207 зараженных COVID-19 пациентов.