Житель Чебоксар для первого свидания арендовал целый зал в несуществующем кинотеатре

Что-то пошло не так и деньги якобы не поступили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 31-летний житель Чебоксар, который стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов познакомился с девушкой. Перевести встречи из виртуального пространства в реальное решили 14 февраля - в День всех влюбленных.

Девушка предложили кинотеатр, и скинула ссылку якобы на его сайт. На нем молодой человек решил забронировать сразу весь зал и перевел деньги на указанный счет. Но что-то пошло не так и деньги якобы не поступили. Мужчина еще раз повторил перевод.

После этого чебоксарцу предложили вернуть дважды переведенные деньги, и прислали ссылку на сайт для возврата излишка. Мужчина перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, и у него снова списали деньги.

Всего в надежде на романтическую встречу с девушкой житель Чебоксар потерял более 14 тысяч рублей. А когда он приехал к месту свидания, оказалось, что такого кинотеатра и вовсе нет.

- По факту кражи денег возбуждено уголовное дело, - сообщили на это в МВД Чувашии.