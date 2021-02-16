Число летальных случаев COVID-19 в Чувашии достигло 966

С начала пандемии в республике провели 506,6 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще четыре смерти зараженных коронавирусом человек. Так, число летальных случаев инфекции в республике достигло 966. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели более 506,6 тысячи тестов на коронавирус, что помогло выявить 20 726 больных человек. На данный момент большинство из них - 18 938, выздоровели. Сообщения о новых жертвах инфекции равно как и о новых случаях заражения продолжают выявляться ежесуточно.