17 февраля Росреестр Татарстана проведет «горячую линию» для представителей малого и среднего бизнеса

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (843)255-25-71. Фото: Татьяна Коркина

В эту среду, 17 февраля, Росреестр Татарстана порведет для представителей малого и среднего бизнеса «горячую линию».

Сообщения будут приниматься с 8.00 до 12.00 по телефону: 8 (843)255-25-71.

Обратившихся консультировать по вопросам регистрации прав и кадастровому учету для представителей МСП будет начальник отдела государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам Росреестра Татарстана Александра Абдуллина.