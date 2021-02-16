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Общество

17 февраля Росреестр Татарстана проведет «горячую линию» для представителей малого и среднего бизнеса

Сообщения будут приниматься с 8.00 до 12.00
Андрей МАРЬЯНОВАндрей МАРЬЯНОВ
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Звонки будут приниматься по телефону: 8 (843)255-25-71.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (843)255-25-71.

Фото: Татьяна Коркина

В эту среду, 17 февраля, Росреестр Татарстана порведет для представителей малого и среднего бизнеса «горячую линию».

Сообщения будут приниматься с 8.00 до 12.00 по телефону: 8 (843)255-25-71.

Обратившихся консультировать по вопросам регистрации прав и кадастровому учету для представителей МСП будет начальник отдела государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам Росреестра Татарстана Александра Абдуллина.