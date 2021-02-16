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Четырех жителей Йошкар-Олы будут судить за уклонение от службы в армии

По версии следствия, они получали повестки, но не приходили в военкомат
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Рассмотрение уголовных дел состоится в городском суде.

Рассмотрение уголовных дел состоится в городском суде.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Четверым жителям Йошкар-Олы в возрасте от 18 до 21 года предъявили обвинения в уклонении от службы в армии. В скором времени их уголовные дела будут рассматривать в суде.

По версии следствия, обвиняемые, не имея уважительных причин, не являлись по повесткам военкомата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

В прокуратуре Марий Эл замечают, что парням грозят штрафы до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до полугода, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Криминал