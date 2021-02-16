Четырех жителей Йошкар-Олы будут судить за уклонение от службы в армии

Рассмотрение уголовных дел состоится в городском суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Четверым жителям Йошкар-Олы в возрасте от 18 до 21 года предъявили обвинения в уклонении от службы в армии. В скором времени их уголовные дела будут рассматривать в суде.

По версии следствия, обвиняемые, не имея уважительных причин, не являлись по повесткам военкомата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

В прокуратуре Марий Эл замечают, что парням грозят штрафы до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до полугода, либо лишения свободы на срок до двух лет.