В Ульяновске произошла авария на железой дороге

С места аварии Фото: УМВД по Ульяновской области

В Ульяновске сегодня, 16 февраля, в 5.30 (время Ульяновское) возле Моторного завода произошло ЧП - в результате маневровых работ тепловоза с рельсов сошли четыре грузовые платформы, и у одной из них сорвало две колесные пары. На несколько часов движение автотранспорта по улице Локомотивной было приостановлено - вагоны перекрыли дорогу.

Все автомобили были направлены по объездному пути. С утра в Ульяновске образовалась большие пробки из-за аварии.

В этом происшествии никто не пострадал.

Движение на улице Локомотивной восстановилось после того, как были ликвидированы последствия аварии.