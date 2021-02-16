"Здорово, что доиграли без нервотрепки": "Ак Барс" потренировался на "Динамо" перед дерби с "Салаватом"

Фото: ХК "Ак Барс".

Первый после небольшой паузы матч в регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" проводил в Риге против местного "Динамо". То, что легко казанцам не будет стало ясно еще в дебюте. Уже на 2 минуте хозяева открыли счет. Ворота Тимура Билялова поразил Микс Индрашис.

Однако очень скоро Мартиньш Дзиеркалс оставил «Динамо» на 4 минуты в меньшинстве за опасную игру высоко поднятой клюшкой. "Барсы" воспользовались предоставленным большинством: на седьмой минуте Патрис Кормье из-за ворот отдал передачу на Стефана Да Косту, лучший бомбардир хорошим броском огорчил вратаря хозяев.

Позднее Рига вновь получила право поиграть в большинстве и реализовала эту попытку: Николай Елисеев получил пас от партнера на пятаке и переиграл вратаря. Развязка периода случилась за 30 секунд до конца первой трети, когда Дмитрий Юдин здорово набросил на "пятак", где Виктор Тихонов пытался переиграть вратаря, а на отскочившей шайбе первым оказался Да Коста, попавший в цель – 2:2.

Во втором периоде казанцам удалось выйти вперед благодаря голу Тихонова. Все решилось в заключительном отрезке матча. Команды демонстрировали достаточно аккуратный хоккей, и зрители не видели голов до середины периода, когда соперники по разу поразили ворота друг друга. Сначала Робертс Букартс сравнял счет, а через две минуты Михаил Глухов принес "Ак Барсу" победу. В шайбе Глухова не обошлось без рикошета от конька защитника "Динамо". До конца встречи гости создали ещё несколько опасных эпизодов у ворот рижан, однако успехом они не увенчались. Казанцы выиграли 4:3.

Таким образом, "Ак Барс" после 55 матчей регулярного чемпионата КХЛ набрал 86 очков и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции и всей лиги. Благодаря победе в Риге казанцы официально стали победителем дивизиона Харламова.

– Мы довольны победой, хотя минусов тоже было достаточно. Пропустили сразу в меньшинстве, хорошо, что забили потом. Знаете, Рига – молодая дерзкая команда, в этом году у нас с ними не получалось. Они были свежие, заряженные, менялись, накладывали смены, мы сегодня с этими вещами запаздывали. Но здорово, что забили голы и в конце доиграли без нервотрёпки, - прокомментировал победу главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

Следующую игру "Ак Барс" проведет 18 февраля в Уфе против местного "Салавата Юлаева". Ближайший домашний матч команды состоится 20 февраля против "Спартака".