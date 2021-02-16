Ноль голов, зато сразу три удаления: "Рубин" и "Урал" сыграли вничью в одном из самых странных матчей зимы

Фото: ФК "Рубин".

Свой первый спарринг на третьем сборе в Турции "Рубин" проводил против "Урала". Стартовый состав казанцев можно было угадать на 99 процентов. Слуцкий на сборах экспериментирует только с вратарями, выставляя в основе почти всегда один и тот же набор футболистов.

На сей раз место в воротах получил Дюпин, а вот дальше все как и всегда - В центре обороны Уремович и Старфельт, по краям Самошников и Зотов, треугольник в центре поля в виде Абильдгора, Шатова и Йевтича, трио в атаке составили Кварацхелия, Макаров и Деспотович.

В первом тайме казанцы были заметно активнее, создав у ворот соперника с десяток моментов. Где-то подводила неточность, где-то проявлял себ арендованный у ЦСКА голкипер Помазун. На перерыв команды ушли при 0:0.

Во втором тайме характер игры не изменился. Игроки "Рубина" больше владели мячом, но никак не могли забить. Не помогла и ротация в составе. Кстати, три замены главным тренерам пришлось сделать по весьма нераспространенной для товарищеских матчей причине - речь про удаления футболистов. На 63 минуте красные карточки перед собой увидели рубиновец Макаров и екатеринбуржец Гаджимурадов, а на 87 минуте с поля был изгнан защитник "Урала" Кулаков. В зимних спаррингах удаленных игроков можно заменить. Так что матч команды доигрывали в формате 11 на 11, но забить кому-то из них так и не удалось. Итог - 0:0.

- Первая игра на сборах, где мы не смогли забить, несмотря на большое количество моментов, особенно в первом тайме. Помазун творил чудеса. В то же время первая игра, в которой не пропустили. Все в рабочем режиме. У нас осталось две контрольные игры на сборах, сборы близятся к завершению, поэтому, думаю, что уже после 21 числа будем стабилизировать состояние, выйдем на нормальный недельный микроцикл, - прокомментировал итог матча Леонид Слуцкий.

До окончания сбора казанцы сразятся еще с двумя соперниками. 18 февраля с "Ротором" и 21 - с "Кайратом". На 28 февраля намечен первый официальный матч в 2021 году - на выезде против "Спартака".