Качаловский обновил легендарную постановку "Визит дамы"

Сцена из спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

В январе, в день 100-летия швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта, в репертуар Качаловского театра вернулась трагикомедия «Визит дамы». Постановка Александра Славутского впервые была показана зрителям 2006 году. С тех пор 13 лет спектакль шел с большим успехом на подмостках театра.

Если кто еще не видел спектакль, то он сможет наладиться этой историей о человеческих взаимоотношениях, которые царят в этом мире. В спектакле заняты: народная артистка России и Татарстана Светлана Романова, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Михаил Галицкий, народный артист России и Татарстана Геннадий Прытков. Обновленная редакция спектакля представит и новых исполнителей: заслуженного артиста Татарстана Марата Голубева, заслуженного артиста Татарстана Владимира Мазура , заслуженного артиста Татарстана Алексея Захарова, заслуженную артистку Татарстана Ирину Вандышеву.

Это история о жителях захолустного городка Гюллен. Она предстает апокалипсической картиной сегодняшнего дня: грязный цвет металлических полуистлевших башен, поскрипывающий ржавый мост, застилающий глаза дым. Чумазые гюлленцы – в роскошных «лохмотьях» из натуральных кожи и меха... Затерянный мир вне времени и пространства и извечный выбор - честь или благополучие.