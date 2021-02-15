В Татарстане число летальных исходов коронавируса перевалило за 300

Очередными жертвами инфекции стали трое мужчины и одна женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 15 февраля, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Так, по данным ведомства, очередными жертвами инфекции стали 80-ти, 74-х и 73-х летние мужчины, а также 84-летняя женщина. Так, число летальных исходов COVID-19 в Татарстане теперь составляет 303 случая.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Все они контактные. 29 инфицированным при этом понадобилась госпитализация, остальная их част – 41 человек, отправлены на домашнее лечение.

Всего же с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 17 237 человек. 13 704 из них, в том числе девять человек за минувшие сутки, смогли выздороветь.