Жителя Казани задержали по подозрению в убийстве женщины в День всех влюбленных

Утверждается, что злоумышленник сначала задушил свою жертву, а после ударил ножом. Фото: Александр ЧЕРНОВ

Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили в столице Татарстана после того, как в одной из комнат общежития на улице Коллективная в Московском районе было обнаружено тело неизвестной. Рядом находился 26-летний хозяин комнаты. Он и признался в расправе над знакомой.

По предварительным данным, мужчина проживает в этой комнате вместе с законной супругой. Но между ними часто происходят конфликты. Женщина вынуждена после них уходить к родственникам. По первоначальной версии следствия, оставшись один в День всех влюбленных мужчина привел к себе новую подругу и вместе с ней начал выпивать.

- Затем они вступили в интимную близость, после чего женщина стала требовать у него деньги, обещая в противном случае заявить об изнасиловании в правоохранительные органы, - огласили предварительную версию в следственном комитете Татарстана.

На этом фоне между хозяином и гостей вспыхнула ссора. В результате которой злоумышленник напал на женщину, задушил ее, а затем несколько раз ударил ножом. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте на время следствия.