В Казани после согласованного митинга задержали девять человек

Группу людей задержали в центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани 14 февраля прошел согласованный администрацией города митинг против репрессий. Организаторы собирались привлечь на мероприятие 200 человек, примерно столько и пришло на этот митинг. Еще больше народа собралось за ограждением - из-за обозначенного лимита по участникам на площадку сверх положенной нормы не пускали.

Среди них были и приезжие из Москвы, молодые люди собирались пройти на место митинга со своими плакатами. Но их содержание никак не соответствовало заявленной тематике мероприятия, и пришедших попросили не разворачивать наглядную агитацию.

После окончания митинга, когда приезжие активисты находились уже вне места проведения мероприятия, произошло их задержание. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что причиной стала попытка провести несанкционированное шествие с теми самыми плакатами в центре Казан. За нарушение правил проведения подобных акций всем девятерым задержанным грозит штраф или административный арест до 15 суток.