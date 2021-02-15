Жителя Ульяновска, забившего бабушку насмерть, приговорили к колонии строгого режима

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В суде Ульяновска вынесли обвинительный приговор для 21-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным по уголовным статьям: "Кража" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

- Он был приговорен к 9 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области.

Так, было доказано, что в марте 2020 года злоумышленник украл из спортивного магазина самокат и кроссовки. А через три дня после этого поссорился со своей 81-летней бабушкой. Раздраженный внук набросился на родственницу и избил ее руками, а также ногами. Причем так сильно, что пенсионерка попала в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось, 12 апреля 2020 года она скончалась. Внука задержали и на время следствия поместили под стражу.