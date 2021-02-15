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Проводится проверка по факту шестичасовой задержки авиарейса "Казань - Стамбул"

Пассажирам сообщили, что вылет отложен по технической причине
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Все это время пассажиры находились в здании аэропорта.

Все это время пассажиры находились в здании аэропорта.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В столице Татарстана правоохранительными органами проводится проверка по факту задержки авиарейса "Казань-Стамбул", которая произошла 11 февраля. Самолет со 184 пассажирами на борту должен был вылететь в 9.30, но по технической причине произошла задержка. В итоге рейс был отложен на шесть часов. Все это время пассажиры находились в аэропорту. Самолет вылетел в 13.45.

- Во время задержки вылета пассажирам было предоставлено питание и напитки, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе аэропорта Казани

Напомним, что недавно служебная собака Татарстанской таможни обнаружила в багаже двух пассажиров, направляющихся на самолете из Казани в Стамбул, крупную партию незадекларированной валюты - 62 тысячи и 72 тысячи долларов США. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела.