В Татарстане вакциной от коронавируса привились более 43 тысяч человек

Вторую дозу "Спутника V" на данный момент получили 8 839 татарстанцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным, в Татарстане вакцину от коронавируса получили 43 694 человека, 8 839 из которых уже сделали вторую инъекцию двухкомпонентного препарата "Спутник V". Такие цифры в понедельник, 15 февраля, сообщает региональный Минздрав.

Отметим, что жителей Казани начали вакцинировать от COVID-19 не только в медучреждениях, но и в торговом центре на Проспекте Победы, 141. Прививочный пункт там работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Вакцину может получить любой желающий, включая гостей города - достаточно предъявить паспорт.