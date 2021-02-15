В Татарстане коронавирус диагностировали еще у 70 человек

С начала пандемии СOVID-19 в Татарстане обнаружили у 17 237 человек, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили еще 70 человек. Большинство из них - это жители Казани (27 инфицированных) и жители Набережных Челнов (13 инфицированных). Остальные из Азнакаевского, Бугульминского, Зеленодольского, Нурлатского, Нижнекамского, Тетюшского, Аксубаевского, Алексеевского, Альметьевского, Атнинского, Бавлинского, Буинского, Верхнеуслонского, Елабужского, Кукморского, Лениногорского, Тукаевского и Ютазинского районов. Все случаи контактные.

Среди зараженных один несовершеннолетний, четверым - от 18 до 30 лет, 13-ти - от 30 до 50 лет, 14-ти - от 50 до 60 лет, 21-му - от 60 до 70 лет, 12-ти - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 29 из них.

С начала пандемии СOVID-19 в Татарстане обнаружили у 17 237 человек, 13 704 из которых уже выздоровели, а 299 - скончались.