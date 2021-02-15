Число смертей от коронавируса в Чувашии перевалило за 960

Сообщения о новых жертвах COVID-19 в республике появляются ежедневно уже третий месяц - с 22 ноября 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на понедельник, 15 февраля, в Чувашии скончались 960 зараженных коронавирусом людей. Последние четыре смерти были подтверждены за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Сообщения о новых летальных случаях COVID-19 в республике появляются ежедневно уже третий месяц - с 22 ноября 2020 года. Вместе с тем там ежесуточно выписывают переболевших инфекцией пациентов. На сегодня 18 865 из 20 661 инфицированных - выздоровели.