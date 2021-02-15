Рустам Минниханов простился с экс-председателем Арбитражного суда Татарстана Рашидом Салаховым

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 15 февраля, состоялась гражданская панихида по заслуженному юристу России и Татарстана, экс-председателю Арбитражного суда республики Рашиду Салахову. Он скончался в воскресенье, 14 февраля, на 80 году жизни. С Салаховым приехал проститься и президент республики Рустам Минниханов.

Накануне глава Татарстана направил в Арбитражный суд телеграмму с соболезнованиями.

- С глубоким прискорбием узнал об уходе из жизни одного из достойнейших ветеранов судейского корпуса Татарстана, заслуженного юриста России и Татарстана Рашита Исламовича Салахова. Талантливый руководитель, человек удивительной работоспособности и преданности своему делу, настоящий патриот родной республики, за 15 лет работы во главе Арбитражного суда республики он многое сделал для становления обновленного арбитражного судопроизводства в Татарстане, собрал высокопрофессиональный коллектив, оставил о себе самую добрую память, которую мы навсегда сохраним в наших сердцах, — написал Минниханов.

Заметим, что Рашид Салахов занимал пост председателя Арбитражного суда Татарстана с 1996 по 2011 годы. В отставку он ушел в связи с достижением максимального возраста пребывания в должности судьи.