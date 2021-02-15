Замруководителя Исполкома Казани по вопросам социальнрй сферы стала Гузель Сагитова

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В понедельник, 15 февраля, мэр Казани Ильсур Метшин представил нового замруководителя Исполкома города по вопросам социальной сферы и гражданской защиты. Им стала депутат Казгордумы Гузель Сагитова.

- Мы долго присматривались и советовались о том, кому доверить это важное направление, которое объединяет образование, культуру, спорт, молодежную политику и здравоохранение. И выбрали опытного руководителя Гузель Сагитову, - заметил градоначальник.

СПРАВКА

Гузель Сагитова родилась 13 марта 1982 года в деревне Нижний Заит Шаранского района Башкортостана. В 2004 году она окончила Башкирский государственный университет по специальности «филолог». После - переехала в Татарстан, где первые десять лет работала журналистом на одном из местных телеканалов.

С 2014 по 2018 годы Сагитова была доцентом Казанской государственной консерватории имени Жиганова, с 2018 по 2021 - директором Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Кариева. Параллельно с этим она была депутатом Казанской городской Думы - с 2020 по 2021 годы.