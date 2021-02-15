В Казани на остановках общественного транспорта появятся рекламные панели нового формата

Такие панели должны появиться на 200 остановочных навесах на территории всех районов Казани. Фото: kzn.ru

В столице Татарстана "уменьшается" реклама - еще в 2020 году местные власти приняли решение постепенно сокращать крупноформатные поверхности для таких объявлений. Стратегия рассчитана на четыре года - с 2021 по 2025 годы. Согласно ожидается уменьшение в городе билбордов, суперсайтов и супербордов.

Вместе с тем это позволит увеличить доли рекламных конструкций малого формата с 36% до 50% к 2025 году. Причем Исполком Казани планирует ввести новые малые форматы - рекламную панель на навесе и цифровой коммуникационный указатель на остановках общественного транспорта.

- Такие панели предполагают разместить на 200 городских остановочных навесах на территории всех районов Казани. Пилотный проект уже был реализован на остановке «улица Тукая» по улице Татарстана с применением современной технологии «Кристаллайт». До этого в наружной рекламе подобного рода технологии еще не использовались, - заявил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани руководитель Исполкома города Рустем Гафаров.

По его словам, эти нововведения позволят расширить возможности малого и среднего бизнеса для продвижения своих товаров, а также услуг.