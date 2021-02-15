В Казани появится первая газовая электростанция

О том, что возле Самосыровской свалки в ближайшее время появится первая в столице Татарстана газовая электростанция, рассказал на "Деловом понедельнике" замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Эта электростанция будет работать при помощи газа, которые выделяют отходы, размещенные ранее на территории свалки.

Напомним, что ранее была начата работа по рекультивации свалки, которая должна превратиться в еще один безопасный экологический объект столицы Татарстана. Планируется, что произойдет это через три года.