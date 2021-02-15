В Татарстане во время столкновения легковушки с фурой погибли водитель и 15-летняя девочка

На места аварии Фото: МВД по РТ

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 14 февраля, в 11.45 на 1262 километре федеральной трассы М5 "Москва-Челябинск". По предварительным данным, 49-летний водитель грузовика МАЗ превысил безопасную скорость, выехал на встречку, и там в него врезалась легковушка "Хёндэ Санта Фе", которой управлял 46-летний летний водитель.

МАЗ выехал на встречку Фото: МВД по РТ

На место аварии вызвали несколько спецавтомобилей "скорой медицинской службы". Водитель легковушки и 15-летняя пассажирка получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались в салоне спецавтомобиля. Еще двух пострадавших и легковушки и водителя МАЗа госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.